Властям не удалось обеспечить бесшовное субсидирование авиаперевозок в Калининград

Правительству Калининградской области не удалось обеспечить бесшовное субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении, финансирование осуществляется траншами раз в квартал. Об этом сообщила замминистра развития инфраструктуры региона Татьяна Филимонова на мартовском заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.

«В части авиационных перевозок мы взаимодействуем с Федеральным агентством воздушного транспорта с тем, чтобы то финансирование, которое выделяется на осуществление перевозок пассажиров в калининградском направлении, осуществлялось по фактической потребности. На текущий момент, из опыта прошлых лет, мы, к сожалению, наблюдаем, когда финансирование выделяется, но некоторыми траншами, условно говоря, раз в квартал», — рассказала Филимонова.

Она отметила, что если бы финансирование выделилось сразу в полном необходимом объёме, количество доступных в продаже субсидируемых билетов было бы более значительным.