Властям не удалось обеспечить бесшовное субсидирование авиаперевозок в Калининград

Правительству Калининградской области не удалось обеспечить бесшовное субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении, финансирование осуществляется траншами раз в квартал. Об этом сообщила замминистра развития инфраструктуры региона Татьяна Филимонова на мартовском заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.
«В части авиационных перевозок мы взаимодействуем с Федеральным агентством воздушного транспорта с тем, чтобы то финансирование, которое выделяется на осуществление перевозок пассажиров в калининградском направлении, осуществлялось по фактической потребности. На текущий момент, из опыта прошлых лет, мы, к сожалению, наблюдаем, когда финансирование выделяется, но некоторыми траншами, условно говоря, раз в квартал», — рассказала Филимонова.
Она отметила, что если бы финансирование выделилось сразу в полном необходимом объёме, количество доступных в продаже субсидируемых билетов было бы более значительным.Напомним, в августе 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных поручил обращаться за выделением новых субсидий на авиаперевозки в том случае, когда половина от всех билетов реализована. «С авиакомпаниями [нужно] отработать и постоянно следить за их наличием. Если мы понимаем, что 50% билетов заканчивается, мы также сразу обращаемся к нашим коллегам за субсидиями», — говорил Беспрозванных вице-премьеру Александру Рольбинову.