Эксклюзив для эксклава: Минтранс пообещал разобраться с льготными авиабилетами

Министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко отработать задачу, которая касается покупки калининградцами и обучающимися в регионе студентами субсидированных авиабилетов «по факту». Об этом Никитин сказал на встрече с сенаторами, которая прошла в Совфеде. Вопрос поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ранее уже предлагавший ввести для жителей области возможность покупать субсидированные билеты в любое удобное для них время и на любой удобный рейс, а не заранее, когда билеты поступают в продажу и раскупаются всего за несколько дней.



Сенатор напомнил, что в 2025 году на субсидирование перевозок на калининградском направлении в общей сложности было выделено 1,4 млрд руб. «На этот год, я знаю, тоже запланированы большие деньги. Но, к сожалению, неритмичность выделения этих средств приводит к тому, что субсидированные билеты пропадают за две недели. Мы разбирались с этой ситуацией. Может, перестроить механизм, обеспечить по факту людям субсидированные билеты, потому что жители Калининградской области должны иметь возможность добраться до основной территории РФ», — сказал сенатор.

Министр транспорта РФ заметил, что губернатор региона озвучивал также другую проблему. «Мы субсидируем перевозки для жителей или для всех? Что происходит в Калининграде — туристы раскупают субсидированные билеты моментально», — рассказал Никитин и добавил, что с такой же проблемой сталкиваются в Магадане, где вахтовики раскупают билеты, в итоге жителям их не хватает.

«Мы обсуждали эту тему. Только для жителей Калининградской области! Никаких туристов! — заявила на это Валентина Матвиенко. — Жители Калининградской области имеют право передвигаться по территории России, как любой другой гражданин. Учитывая, что это эксклав, другой возможности нет. Надо оплачивать по факту, но только жителям Калининградской области».

Министр транспорта поинтересовался у своего заместителя Владимира Потешкина, сможет ли Минтранс решить этот вопрос. «Да, безусловно, вопрос решим. Калининград на особом контроле. Приоритет, конечно, у жителей Калининградской области в том, что они преимущественно хотят летать на „Аэрофлоте“. У нас задействовано на направлении в Москву и Санкт-Петербург пять перевозчиков. В первую очередь разбирается „Аэрофлот“, но билеты присутствуют у других перевозчиков», — рассказал замминистра.

Однако Валентина Матвиенко обратила внимание, что ответ у чиновников расплывчатый: «Речь идёт о жителях Калининградской области. Это элементарно — контроль установить, чтобы продажа субсидированных билетов только для жителей. Все туристы полным рублём пусть платят. Почему нужно, вы говорите, в основном, не в основном? Отработайте механизм жёсткий. И неважно, „Аэрофлот“ это или другие компании, жители Калининградской области имеют это право. Они получают субсидированную связь с большой землёй, с большой Родиной. Отработайте, остальные пусть платят. <...> Нельзя ограничивать Калининград размером субсидии. Сколько воспользовались жители Калининграда, столько или авансировано, или потом». На это министр транспорта Никитин ответил, что задача ему понятна.



В ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации, которые прошли в конце февраля, было заявлено, что Калининградская область — единственный регион в РФ, по которому в вопросе субсидирования авиаперевозок должно быть эксклюзивное решение. Калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков пояснял, что речь идет о возможности для жителей региона покупать субсидированные билеты на удобные для них рейсы в любое время.

«Авиакомпания должна продать этот билет по фиксированной цене для субсидированных билетов и потом сама уже на ежемесячной основе, на ежеквартальной, на какой угодно основе (как она договорится с Минтрансом) подавать заявки на компенсацию разницы между ценой субсидированного билета и ценой, по которой этот билет был в продаже. Калининградцу, условно говоря, нужно лететь в Москву, он заходит на сайт „Аэрофлота“ и видит билет эконом-класса на завтра за 10 тыс., за 15 тыс., да хоть за 100 000 ₽, но это эконом. Калининградец заходит в форму субсидирования, выбирает этот билет (он стоит для него 3 800 руб.), указывает себя, авиакомпания проверяет и сама потом решает вопрос с компенсацией», — пояснил калининградский сенатор.

В 2025 году субсидированные билеты на калининградском направлении могли покупать все льготные категории россиян. В 2026 году Росавиация сохранила эту возможность только за жителями региона и студентами, которые обучаются в вузах региона. Тем не менее льготные билеты «Аэрофлота» на 2026 год были выкуплены в течение нескольких дней после старта продаж в декабре. В Росавиации сообщили, что «Аэрофлот» получил 59,4 млн рублей, в рамках указанной суммы билеты были реализованы в полном объеме (11 984 билета). При этом в федеральном ведомстве обещали, что вопрос выделения дополнительных средств на субсидирование перевозок на калининградском направлении будет рассматриваться в рамках комиссии Минтранса России в конце февраля. Однако по состоянию на 18 марта субсидированных билетов в продаже у «Аэрофлота» нет.

В настоящее время билеты по льготным ценам можно найти на некоторые даты у других авиакомпаний, участвующих в программе. Однако сложности с их покупкой возникают у семей с детьми, поскольку зачастую авиакомпании продают на один рейс не больше двух-трёх билетов.

За 3800 до Москвы: как и где калининградцам купить субсидированные авиабилеты