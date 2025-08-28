Губернатор: если 50% авиабилетов заканчивается, мы обращаемся за субсидиями

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Губернатор Алексей Беспрозванных поручил обращаться за выделением новых субсидий на авиаперевозки в том случае, когда половина от всех билетов реализована. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве области 28 августа.

«Насколько мне сегодня докладывали, в продаже они сегодня появились. Я прошу контролировать, чтобы это не было так, как это было в предыдущие случаи: очереди какие-то и так далее. Поэтому с авиакомпаниями [нужно] отработать и постоянно следить за их наличием. Если мы понимаем, что 50% билетов заканчивается, мы также сразу обращаемся к нашим коллегам за субсидиями», — обратился Беспрозванных к вице-премьеру Александру Рольбинову.

Напомним, 15 августа стало известно, что губернатор Алексей Беспрозванных запросил у председателя Правительства Михаила Мишустина и министра транспорта Андрея Никитина дополнительные субсидии на авиаперевозки в Калининградскую область. Спустя десять дней власти региона сообщили, что Калининградской области пообещали выделение почти 500 млн рублей на субсидированные авиабилеты в ближайшее время. Утром 28 августа «Аэрофлот» запустил продажу новой партии субсидированных билетов.

