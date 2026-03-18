В Пионерском на пляже планируют установить сцену на весь сезон

Власти Пионерского муниципального округа планируют установить сцену на городском пляже к началу летнего сезона. Об этом глава округа Леонид Шибаев рассказал во время прямого эфира в ЦУР.

По его словам, сцену намерены разместить заранее, чтобы она работала на протяжении всего пляжного сезона. «В начале сезона, вернее, немножко заблаговременно, планируем установить сцену, чтобы она весь пляжный сезон находилась на песке. В прошлом году она очень хорошо себя показала во время проведения Дня города и Дня рыбака», — отметил Шибаев.

Глава округа добавил, что площадка оказалась востребованной у жителей и гостей города, поэтому «планируем добавить мероприятия городские, общественные, праздничные, спортивные — чтобы они могли на территории пляжа тоже проводиться уже в серьёзном формате», — пояснил он.

По словам Шибаева, появление сцены позволит расширить программу событий на побережье. «Благодаря появлению еще одной площадки мы расширим перечень тех мероприятий, которые будут в течение этого года проходить», — добавил глава округа.