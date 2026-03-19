Кропоткин пообещал разобраться с демонтажем постамента на площади Победы

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин пообещал выяснить ситуацию с постаментом под памятник князю Владимиру на площади Победы, на строительство которого в 2015 году депутаты Горсовета из городского бюджета направили 5,7 млн руб. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» после заседания Заксобрания.

Постамент, простоявший в центре города около десяти лет без памятника (позже на пустующее место установили крест из железа — прим. «Нового Калининграда»), недавно демонтировали. Работы на территории ведет Калининградская епархия РПЦ. Жители города задаются вопросом, кто понесет ответственность за бюджетные средства, потраченные на объект, который так и не был реализован в первоначальном виде.

Комментируя ситуацию, Кропоткин (в 2015 году он возглавлял Горсовет Калининграда — прим. «Нового Калининграда») отметил, что пока не располагает полной информацией о происходящем и намерен лично разобраться в вопросе.

«Сейчас у меня просто нет сведений, вот вы мне сейчас задали вопрос, я специально поеду посмотрю, что там они разобрали, в каком это все виде и что в конечном счете там будет стоять», — сообщил он.

По словам спикера Заксобрания, первоначально постамент создавался под конкретный проект памятника, однако за прошедшие годы ситуация могла измениться. Он также предположил, что дальнейшие работы могут финансироваться за счет внебюджетных средств. «Я так понимаю, ни одной копейки государством не будет использоваться, а будут использоваться внешние какие-то средства благотворительности», — добавил Кропоткин.

Напомним, постамент был установлен на площади перед собором больше десяти лет назад — в 2015 году. В октябре на заседании комиссии по бюджету горсовета и.о. главы города (на 2015 год — прим. «Нового Калининграда») Наталья Дмитриева сообщила, что на площади должен появиться памятник князю Владимиру, поэтому в бюджете необходимо срочно найти 5,7 млн рублей на обустройство постамента и места вокруг памятника. Дмитриева убедила депутатов, что смета проекта благоустройства на тот момент была готова и заверена всеми необходимыми органами, работы по подготовке постамента необходимо было завершить до 15 ноября 2015 года. Тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл во время визита в областной центр в ноябре 2014 года. Источник в горадминистрации утверждал, что поставить Владимира в центре необходимо было к очередному визиту предстоятеля РПЦ в ноябре 2015 года.

В октябре мэрия сообщила, что эскиз выбран из вариантов, представленных известным художником и скульптором Владимиром Суровцевым. Изготовление и установку памятника должны были оплатить меценаты. В ценах 3-го квартала 2014 года общая стоимость работ составляла более 16,5 млн рублей.

Тогда же на месте памятника в центре города начали пилить деревья, потом за счет бюджета установили постамент.

Однако памятник так и не был установлен. В июле 2016 года экс-мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил, что памятника Владимиру на площади Победы пока не будет, поскольку у спонсоров и меценатов нет денег. «Все планы, которые были и у церкви, и у бизнесменов, пришлось, к сожалению, чуть-чуть приостановить», — рассказал градоначальник. Он заверил, что памятник поставить все же планируется, «но не в этом году (2016-м — прим. ред.) однозначно».

После этого на постаменте установили крест.

В 2017 году территорию передали в безвозмездное пользование приходу храма Христа Спасителя. По данным Росреестра, в 2018 году было зарегистрировано право собственности церковного прихода на земельный участок общей площадью 22 сотки, включавший в себя не только постамент, но и территорию рядом. В назначении указывалось, он предназначен для размещения культовых зданий. В настоящее время, по данным Публичной кадастровой карты, участок с номером 39:15:121801:311 находится в частной собственности, разрешенное использование — религиозное.