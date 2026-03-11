На пл. Победы демонтировали постамент под памятник Владимиру, пустовавший 10 лет (фото)

В центре Калининграда на площади Победы убрали постамент под памятник Владимиру, который пустовал десять лет. Ранее на его обустройство были выделены деньги из городской казны. В Калининградской епархии РПЦ «Новому Калининграду» сообщили, что ведутся работы по благоустройству.

Постамент, расположенный на участке рядом с Кафедральным собором Храма Спасителя, в настоящее время демонтирован. Участок обнесен забором, на месте постамента можно наблюдать земляную насыпь.

«В настоящий момент на территории соборной площади завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента для будущего памятника», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе епархии. На уточняющий вопрос, о каком памятнике идёт речь, там сообщили, что «о том же», однако от последующих комментариев воздержались.

Постамент появился на площади перед собором больше десяти лет назад — в 2015 году. В октябре на заседании комиссии по бюджету горсовета и.о. главы города (на 2015 год — прим. «Нового Калининграда») Наталья Дмитриева сообщила, что на площади должен появиться памятник князю Владимиру, поэтому в бюджете необходимо срочно найти 5,7 млн рублей на обустройство постамента и места вокруг памятника. Дмитриева убедила депутатов, что смета проекта благоустройства на тот момент была готова и заверена всеми необходимыми органами, работы по подготовке постамента необходимо было завершить до 15 ноября 2015 года. Тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл во время визита в областной центр в ноябре 2014 года. Источник в горадминистрации утверждал, что поставить Владимира в центре необходимо было к очередному патриаршьему визиту в ноябре 2015 года.

В октябре мэрия сообщила, что эскиз выбран из вариантов, представленных известным художником и скульптором Владимиром Суровцевым. Изготовление и установку памятника должны были оплатить меценаты. В ценах 3-го квартала 2014 года общая стоимость работ составляла более 16,5 млн рублей.

Тогда же на месте памятника в центре города начали пилить деревья, потом за счет бюджета установили постамент.

Однако памятник так и не был установлен. В июле 2016 года экс-мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил, что памятника Владимиру на площади Победы пока не будет, поскольку у спонсоров и меценатов нет денег. «Все планы, которые были и у церкви, и у бизнесменов, пришлось, к сожалению, чуть-чуть приостановить», — рассказал градоначальник. Он заверил, что памятник поставить все же планируется, «но не в этом году (2016-м — прим. ред.) однозначно».

После этого на постаменте установили крест.

В 2017 году территорию передали в безвозмездное пользование приходу храма Христа Спасителя. По данным Росреестра, в 2018 году было зарегистрировано право собственности церковного прихода на земельный участок общей площадью 22 сотки, включавший в себя не только постамент, но и территорию рядом. В назначении указывалось, он предназначен для размещения культовых зданий. В настоящее время, по данным Публичной кадастровой карты, участок с номером 39:15:121801:311 находится в частной собственности, разрешенное использование — религиозное.