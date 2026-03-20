В Калининград привезли 12 новых автобусов «ЛиАЗ»

В Калининград по лизингу привезли 12 новых автобусов «ЛиАЗ». Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте», на сегодня техника проходит приемку на предприятии «Калининград-ГорТранс»: специалисты проверяют работоспособность машин и готовят их к установке нового оборудования.

Губернатор отметил, что руководство предприятия самостоятельно вложилось в это обновление и грамотно использовало федеральные субсидии.

«Прислали видео, можно сказать, с распаковки. Водители довольны. Уверен, на дорогах новые автобусы хорошо себя покажут. Поручил проанализировать маршруты и поставить транспорт на проблемные. Полностью обновим общественный транспорт за пять лет, в том числе и через федеральные программы», — написал глава региона.

Также губернатор рассказал, что во время недавнего визита в Совет Федерации они договорились о поддержке — будут менять и трамваи, и инфраструктуру для них. «Знаю, многие жители этого ждут. Мы обязаны не только сохранить трамваи, но и сделать поездки на них комфортными», — добавил Беспрозванных.

Напомним, в феврале в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что лизинговая компания планирует передать Калининграду 12 новых автобусов до конца марта.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 22, который свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой, власти Калининграда планируют запустить в апреле 2026 года. Он станет заменой малого класса маршрута № 70.

Движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Ранее запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года.


Видео: страница Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»
