Власти Калининграда рассказали подробности о новом автобусном маршруте

Новый автобусный маршрут № 22, который свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой, власти Калининграда планируют запустить в апреле 2026 года. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«Планируем запустить двадцать второй маршрут, который фактически будет заменой малого класса маршрута № 70. Разумеется, мы подойдём внимательно к схеме движения данного маршрута, учитывая весь спрос, который формируется по пути», — сказал Романов.

Нововведение призвано снизить долю маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. Автобус, как ожидается, будет следовать от дворца спорта «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» (маршрутка № 70 ходит до ул. Тихоокеанской).

Предполагается, что движение по маршруту будут осуществлять автобусы среднего класса. Предприятие «Калининград-ГорТранс» планировало приобрести их по договору лизинга. Как сообщалось ранее, речь идёт о 12 автобусах. При этом от идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Ранее запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года.