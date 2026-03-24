Горвласти рассказали, заменят ли маршрутки автобусами среднего класса

В Калининграде по мере дальнейшего пополнения парка автобусами среднего класса будет рассматриваться возможность замены частных перевозчиков на проблемных маршрутах. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Местный житель поинтересовался, нельзя ли вместо маршруток № 63 запустить автобусы среднего класса, по аналогии с маршрутом № 22, который должен заменить маршрут малого класса № 70. 12 новых автобусов направят с Сельмы в микрорайон Космодемьянского через участки города с недостаточной транспортной доступностью. Транспорт сможет проехать по узким ул. Новгородской и Ижорской.

«12 автобусов среднего класса — первая партия на „Калининград-ГорТрансе“, пока таких автобусов на предприятии не было. По мере дальнейшего пополнения такого парка будет рассматриваться возможность замены частных перевозчиков на проблемных маршрутах», — следует из ответа мэрии.

Что касается маршрута № 63, то перевозчик «ИП Скиба» обеспечивает выпуск не более девяти автобусов малого класса «Мерседес» из 14 по плану из-за нехватки водителей. За каждое нарушение перевозчика штрафуют, но заменить его в условиях дефицита водителей возможности пока нет, подчеркнули в администрации. Кроме того, маршрутки № 63 заходят на ул. Спортивную, где проблематично маневрирование, в том числе разворота больших автобусов.

Напомним, в феврале в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что лизинговая компания планирует передать Калининграду 12 новых автобусов «ЛиАЗ» до конца марта. 20 марта стало известно, что транспорт привезли в Калининград. Техника проходит приемку на предприятии «Калининград-ГорТранс»: специалисты проверяют работоспособность машин и готовят их к установке нового оборудования. Новый автобусный маршрут № 22 планируют запустить в апреле 2026 года.


