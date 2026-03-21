На ремонт площади Победы выделили менее 3 млн рублей

Фото: архив «Нового Калининграда»
Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта пешеходной зоны площади Победы. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить в секторах № 1, 3, 9 и 13. Заявки на участие в торгах принимают до 27 марта. Итоги аукциона планируют подвести 31 марта. Максимальная стоимость контракта — 2 999 945 рублей. Исполнить его необходимо до 5 июня 2026 года. Срок выполнения работ — до 20 апреля. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

В работе необходимо использовать стальную сетку, бетонные смеси, монтажный клей и облицовочные плиты из гранита с термообработанной поверхностью «Кристалл Вайт». ​​Материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, промышленного изготовления.


Изображение: сайт госзакупок
На содержание и ремонт площади Победы в Калининграде в 2026 году планировали потратить 19 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по финансам горадминистрации Алексей Данилов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 18 марта.

​​Как сообщалось ранее, главная площадь Калининграда нуждается в реконструкции после 20-летнего срока эксплуатации. В январе глава горадминистрации Елена Дятлова говорила о намерении властей заняться этим вопросом в текущем году. Напомним, что работы по замене повреждённого покрытия на площади Победы проводятся регулярно на протяжении уже многих лет.

