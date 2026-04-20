Дятлова о ремонте площади Победы: «Нужно задуматься о новых смыслах»

Дятлова о ремонте площади Победы: «Нужно задуматься о новых смыслах»
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Архитекторам предстоит задуматься о новых смыслах, которые необходимо вложить в площадь Победы в Калининграде. Об этом журналистам в минувшую пятницу сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Она в очередной раз напомнила, что площадь ремонтировалась к 750-летию города, и ее сегодняшний внешний вид отвечает реалиям того времени.

«Мои коллеги из комитета по цифровизации, в чьем ведении находится главный архитектор, должны сделать проектирование будущей площади, начать публичное обсуждение. Уже длительное время прошло, поэтому нужно задуматься о новых смыслах, и, собственно, нужно обсуждать, как и что нужно сделать сейчас на площади, чтобы потом приступить к её реконструкции», — пояснила она.

Отметим, что сейчас площадь частично перекрыта на время текущего ремонта.

«До 1 или 5 мая эти работы там будут закончены, — добавила Дятлова. — Но это первый этап. Потом мы будем делать следующий, как я и говорила. Мы ежегодно делаем такого рода работы по текущему ремонту».

Как сообщалось ранее, главная площадь Калининграда нуждается в реконструкции после 20-летнего срока эксплуатации. В январе глава горадминистрации Елена Дятлова говорила о намерении властей заняться этим вопросом в текущем году. Напомним, что работы по замене повреждённого покрытия на площади Победы проводятся регулярно на протяжении уже многих лет. В этом году работы обошлись в 3 млн рублей.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter