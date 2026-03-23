Росавиация: возможны корректировки в расписании Храброво

Росавиация ночью 23 марта предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов аэропорта Храброво. Причина — обеспечение безопасности полётов, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 8.00 23 марта отменены два рейса из Санкт-Петербурга, прилёт 11 рейсов задерживается. На вылет отмечается задержка 10 рейсов, два отменены.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Актуальная информация доступна на онлайн-табло, а также по телефону колл-центра +7 (4012) 550-550. Кроме того, уточнить данные можно у авиакомпаний — через официальные сайты и личные кабинеты бронирования.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Отметим, что губернатор Ленинградской области Алексей Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе менее, чем за сутки было уничтожено свыше 60 БПЛА. «В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — отмечал он в своих сообщениях.

Ранее генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный обращал внимание, что из-за введения режима «Ковер» в соседних зонах воздушного пространства возникают сложности в регионе. «Нам „ковры“ в Калининграде не объявляют, но объявляется что-то в питерской зоне — и закрывается „бутылочное горлышко“, и к нам не летит уже никто», — пояснил Корытный. Он добавил, что в такие периоды аэропорт может на протяжении нескольких часов оставаться без рейсов, после чего возникает резкий наплыв самолётов.


Самое читаемое:

[x]
