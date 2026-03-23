Трусенева об учебнике по истории региона: «Факты проверяются, он дорабатывается»

Тираж нового калининградского учебника по истории региона еще не напечатан, несмотря на то, что типография, которая его напечатает уже определена. По словам министра образования Калининградской области Светланы Трусеневой, создатели учебника прислушались к критикам и вносят некоторые правки.

«Да, учебник учебник должен появиться у нас, — сообщила Трусенева в понедельник, 23 марта, на пресс-конференции в ТАСС. — На самом деле проведена закупка. Уже определено издательство, которое будет печатать наш учебник. На сегодняшний момент он ещё не в печати. Проводится проверка фактов, карт и других моментов, которые есть».

Трусенева уточнила, что не видит ничего страшного в том, что высказывалась критика, так как у авторов и издателей еще есть некоторое время в запасе.

«Я хочу сказать, что любой учебник — это отчасти работа творческая, и есть разные мнения разных историков на факты, которые изложены в учебнике. Ещё раз повторюсь, на сегодняшний момент мы ещё не приступили к печати. Учебник дорабатывается, и только после этого он будет направлен к печать», — добавила министр.

17 февраля «Новый Калининград» рассказал о том, что историк Альберт Адылов раскритиковал учебники по истории края, подготовленные для 5-7-х классов. На своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале он указал на несколько ошибок, которые допустили авторы учебных пособий.

В частности, по словам Адылова, авторы посчитали, что российский город Тауроген во время Первой мировой войны был немецким, а также перепутали Владимира и Василия Немировича-Данченко (подробнее читайте по ссылке).

В начале марта один из соавторов учебника, историк Константин Петунин, признал, что в предварительной версии учебника по истории края, подготовленного для 5-7-х классов, действительно были ошибки, однако значительная их часть не попадёт в финальную версию пособия. Историк объяснил, что за содержание всего учебного пособия он отвечать не может.