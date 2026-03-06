Соавтор учебника по истории края: «Я не видел ни одного учебника без ошибок»

В предварительной версии учебника по истории края, подготовленного для 5-7-х классов, действительно были ошибки, однако значительная их часть не попадёт в финальную версию пособия. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС рассказал соавтор учебника, исполнительный директор регионального отделения РВИО Константин Петунин, отвечая на вопрос «Нового Калининграда». Историк объяснил, что за содержание всего учебного пособия он отвечать не может именно как соавтор.

«Сам я являлся автором только нескольких глав, естественно, — пояснил Петунин. — За весь учебник, как и любой историк, я отвечать не могу. Я уже говорил, что нельзя быть специалистом по всем эпохам. Хотя некоторые местные краеведы себя позиционируют как раз как специалисты, начиная от Рюрика и заканчивая каким-нибудь ещё не наступившим тысячелетием».

Далее Петунин уточнил, что активный критик учебника, историк Альберт Адылов, указывает на ошибки в неокончательном варианте издания (его историк назвал «предварительным макетом»).

«Насколько я понимаю, местное министерство образования, которое, собственно, и ответственно за этот учебник вместе с Балтийским федеральным университетом имени Канта собирается ещё там какие-то вносить в него изменения, поэтому я считаю, что обсуждение каких-то фактологически и особенно орфографических ошибок, которые неизбежно встречаются, на самом деле преждевременно», — продолжил свою мысль Петунин.

Историк отдельно отметил, что «любой всеобъемлющий труд большого авторского коллектива, который делается за ограниченный период времени» «неизбежно связан с какими-то ошибками, которые прошли через достаточно мелкое сито редактуры».

«Я уверен, что они будут, потому что я ещё не видел ни одного учебника, где не было бы ошибок, где не было бы каких-нибудь отпечаток. Ни в советские времена, ни в более поздний период. Это просто связано с тем, что человеку свойственно ошибаться. Собственно, на то он и человек. А группе людей свойственно ошибаться ещё больше», — добавил Константин Петунин.

В заключение соавтор учебника указал и на такой фактор как разная трактовка одних и тех же исторических событий.

«Разные историки, некоторые из которых являются докторами наук, считают, что что-то произошло в одну дату, а другие историки, например, краеведы, которые не являются докторами наук, считают, что это событие произошло в предыдущий день, и оба опираются на различные исторические документы. И это, конечно, повод для дискуссий, которые всегда только двигают науку вперёд. Так что я думаю, что нужно дождаться всё-таки выхода учебника и посмотреть, что там будет в финальной версии», — заключил Петунин.

17 февраля «Новый Калининград» рассказал о том, что историк Альберт Адылов раскритиковал учебники по истории края, подготовленные для 5-7-х классов. На своей странице «ВКонтакте» и телеграм-канале он указал на несколько ошибок, которые допустили авторы учебных пособий.

В частности, по словам Адылова, авторы посчитали, что российский город Тауроген во время Первой мировой войны был немецким, а также перепутали Владимира и Василия Немировича-Данченко (подробнее читайте по ссылке).