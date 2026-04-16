«Вы себя обманываете»: в СФ усомнились в показателях обновления транспорта в регионе

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов назвал нереалистичными показатели обновления общественного транспорта в Калининградской области, представленные областным вице-премьером Александром Рольбиновым на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных реализации программ обновления парка.

Рольбинов презентовал доклад, в соответствии с которым региональные власти рассчитывают увеличить долю общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного с 37,5% в 2026 году до 52,45% в 2027 году. К 2030 году эта цифра должна составить 85,6%.

У Андрея Кутепова эти цифры вызвали вопросы, он поинтересовался, уверены ли региональные власти, что у них получится за год так увеличить показатель. «Шестьдесят автобусов. Здесь приобретение», — ответил Рольбинов. «Я о конечном результате спрашиваю. Вы уверены, что они у вас будут?» — спросил Кутепов. «При данном, как мы планируем, если будет поддержка со стороны федерального центра, то да», — сказал вице-премьер.

«Понятно. Вы всё закончили, Александр Семёнович?» — поинтересовался сенатор. «Спасибо большое. Мы поддерживаем абсолютно регионы в том, что необходимо расширять и программу помощи регионам, потому что самостоятельно, наверное, крайне сложно будет выполнить те задачи, которые перед нами стоят», — сообщил Рольбинов. «Зачем рисовать тогда цифры, нам показывать, которые не будут осуществлены? Зачем, если у нас бюджетный цикл уже... Вы обманываете сами себя или как-то нам недосказываете? Если в бюджетном цикле уже запланированы деньги все на 2026 год, и вы такую себе поставили уже цифру, они ж не коррелируются никак», — заявил Кутепов и передал слово следующему выступающему.

Отметим, что президент РФ поставил задачу к 2030 году добиться того, чтобы не менее 85% общественного транспорта находилось в нормативном состоянии. Речь, по словам Кутепова, идет об автобусах, трамваях, троллейбусах, и регионы могут воспользоваться несколькими федеральными программами поддержки при обновлении транспорта. «Граждане ждут от нас не только новые автобусы. Это только вершина айсберга. Они ждут от нас удобные регулярные маршруты, с соблюдением расписания», — заявил Кутепов на слушаниях.