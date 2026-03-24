Горвласти планируют продлить автобусные маршруты до ул. Арсенальной

Строящаяся связка Лучинская — Краснокаменная — Арсенальная должна помочь пересмотреть маршрутную сеть. Как сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», планируется перекроить схемы движения автобусов № 19, 32 и 44 и продлить их до ул. Арсенальной. Предполагается, что это позволит увеличить количество транспорта в этом районе.

По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для улучшения транспортной доступности растущего микрорайона построили ул. Мариенко и Лучинского. В 2026 году также будет построен участок Арсенальной. «Для местных жителей будет обеспечен ещё один выезд на улицу Невского через Краснокаменную. Перекрёсток улиц Невского — Краснокаменной тоже реконструируем, за работу уже взялись проектировщики», — добавили в мэрии.

Кроме того, капитальный ремонт ул. Орудийной по контракту подрядчик должен завершить до декабря 2026 года, но «если взятые им темпы работ сохранятся, то уже осенью сможем открыть техническое движение и вернуть на маршрут автобусы № 26 и 94».

