Горвласти планируют продлить автобусные маршруты до ул. Арсенальной

Строящаяся связка Лучинская — Краснокаменная — Арсенальная должна помочь пересмотреть маршрутную сеть. Как сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», планируется перекроить схемы движения автобусов № 19, 32 и 44 и продлить их до ул. Арсенальной. Предполагается, что это позволит увеличить количество транспорта в этом районе.

По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для улучшения транспортной доступности растущего микрорайона построили ул. Мариенко и Лучинского. В 2026 году также будет построен участок Арсенальной. «Для местных жителей будет обеспечен ещё один выезд на улицу Невского через Краснокаменную. Перекрёсток улиц Невского — Краснокаменной тоже реконструируем, за работу уже взялись проектировщики», — добавили в мэрии.

Пробки и ноль инфраструктуры: почему жители Арсенальной пожаловались губернатору

Кроме того, капитальный ремонт ул. Орудийной по контракту подрядчик должен завершить до декабря 2026 года, но «если взятые им темпы работ сохранятся, то уже осенью сможем открыть техническое движение и вернуть на маршрут автобусы № 26 и 94».