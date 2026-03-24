Беспрозванных поблагодарил Путина за финансирование авиасубсидий (фото)

Фото: сайт kremlin.ru
На субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении в 2024 и 2025 годах из федерального бюджета региону выделили в общей сложности 2,4 млрд рублей. Речь об этом шла на встрече губернатора Алексея Беспрозванных с президентом Владимиром Путиным.

«По авиасообщению также хотел поблагодарить. У нас выделено средств из федерального бюджета на два года 2,4 миллиарда рублей. Субсидия сохраняется, спасибо от всех калининградцев», — сказал глава региона.

Ранее Министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко отработать задачу, которая касается покупки калининградцами и обучающимися в регионе студентами субсидированных авиабилетов «по факту». Об этом Никитин сказал на встрече с сенаторами, которая прошла в Совфеде. Вопрос поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ранее уже предлагавший ввести для жителей области возможность покупать субсидированные билеты в любое удобное для них время и на любой удобный рейс, а не заранее, когда билеты поступают в продажу и раскупаются всего за несколько дней.

