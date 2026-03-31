Рольбинов: авиакомпании намерены реализовать часть субсидированных билетов в апреле

Авиакомпании выставят на продажу субсидированные билеты на калининградском направлении в апреле. С таким заявлением в понедельник, 30 марта, выступил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов во время прямого эфира Центра управления регионом.

Рольбинов напомнил, что в Калининградской области действуют две программы, связанные с авиаперевозками: первая связана с расширением географии полетов, а вторая непосредственно со стоимостью всех авиабилетов для калининградцев.

«Самая важная для нас программа — это программа по субсидированию непосредственно авиационных перевозок. Из федерального бюджета на эту программу выделялись денежные средства в 2024 и в 2025 годах. Суммы были по 1,2 миллиарда несколькими итерациями, — напомнил Рольбинов. — В этом году у нас было выделено порядка 440 миллионов, но мы ожидаем, что буквально в апреле еще должны выделить. Министерство транспорта должно разыгрывать следующий конкурс и должны быть дополнительно выделенные деньги на субсидирование полетов из Калининграда и в Калининград».

Рольбинов также уточнил, что сейчас субсидируется пять направлений: Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Москва и Санкт-Петербург.

«Осуществляют перевозки по этим направлениям „Аэрофлот“, „Сибирь“, „Уральские авиалинии“, „Северный ветер“ и „Смарт авиа“. По обращению губернатора в этом году у нас немножко изменился механизм субсидирования. В прошлом году у нас субсидии на льготные перевозки для граждан выделялись определенным категориям (студенты, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и многодетные семьи) и в программе принимали участие абсолютно все граждане Российской Федерации. Однако в адрес правительства приходит множество обращений от граждан, которые не могут приобрести билеты. Мы обратились в адрес Правительства и Минтранса, нас поддержали, и с этого года льготы распространяются только на жителей Калининградской области и на студентов, которые здесь проходят обучение», — добавил чиновник.

Зампредседателя регионального правительства подтвердил, что на текущий момент льготные билеты у «Аэрофлота» закончились.

«Ожидаем следующую итерацию. Есть еще небольшое количество билетов. Но можно еще сказать, что „Аэрофлот“ осуществляет и свою программу по так называемому плоскому тарифу. Билеты по плоскому тарифу и сейчас можно приобрести. В одну сторону билет 6 800 рублей стоит, а в обе стороны 11 300», — заключил он.

Ранее Министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко отработать задачу, которая касается покупки калининградцами и обучающимися в регионе студентами субсидированных авиабилетов «по факту». Об этом Никитин сказал на встрече с сенаторами, которая прошла в Совфеде. Вопрос поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ранее уже предлагавший ввести для жителей области возможность покупать субсидированные билеты в любое удобное для них время и на любой удобный рейс, а не заранее, когда билеты поступают в продажу и раскупаются всего за несколько дней.