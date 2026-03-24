В Светлогорске осудили троих жителей области за хранение 75 кг янтаря

Светлогорский городской суд вынес приговор троим жителям Калининградской области по делу о незаконном хранении самовольно добытого янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Суд установил, что до 20 августа 2024 года обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью хранения янтаря для последующей продажи и получения дохода. Места хранения были организованы в жилых и нежилых помещениях в Калининграде, поселке Янтарный, Гурьевском районе, а также в автомобиле одного из фигурантов.

«В период с 20 по 27 августа 2024 года [трое жителей региона] незаконно хранили самовольно добытый янтарь общим весом 75,538 кг на сумму 4 555 481,47 руб. Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, самовольно добытый янтарь был изъят», — сообщила пресс-служба.

Во время задержания в Янтарном один из обвиняемых, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника ФСБ, причинив ему боль и ссадины.

«В судебном заседании подсудимые пояснили, что никакого отношения к незаконной добыче янтаря и сделок с ним не имеют. [Водитель автомобиля] также указал, что в момент задержания сотрудники правоохранительных органов были без опознавательных знаков, он не знал, что эти люди находятся при исполнении. Со своей стороны агрессии не проявлял, хотел уехать, так как опасался за свою жизнь», — говорится в сообщении.

Несмотря на позицию подсудимых, суд признал их вину доказанной. Действия всех троих квалифицированы как незаконное хранение самовольно добытого янтаря в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дополнительно одному из них вменено применение насилия в отношении представителя власти.

С учетом смягчающих обстоятельств судом назначены наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тыс. рублей; на срок 1 год 8 месяцев со штрафом в размере 600 тыс. рублей; на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима и взяты под стражу в зале суда. Изъятый янтарь обращен в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

