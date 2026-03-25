Директор велошколы: в Калининграде не хватает велоинфраструктуры

В Калининграде велосипедной инфраструктуры недостаточно, из-за чего пользователи велосипедов и самокатов регулярно нарушают правила дорожного движения. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» заявил директор спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов.

По его словам, одна из ключевых проблем — плотная сеть перекрёстков, которая фактически вынуждает участников движения игнорировать требование спешиваться на пешеходных переходах.

«Правила требуют сходить с велосипеда или самоката, но это неудобно, и многие рискуют», — отметил Михайлов, добавив, что в городе переходы расположены практически через каждые сто метров.

Эксперт считает, что массовые нарушения во многом связаны не с сознательным пренебрежением ПДД, а с отсутствием непрерывной и удобной инфраструктуры для велодвижения. При этом он подчеркнул, что действующие требования остаются обязательными к исполнению независимо от условий.

Велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности должны спешиваться на «зебрах», поскольку камеры системы «Безопасный город» фиксируют нарушения, что может повлечь административные штрафы.

Михайлов также призвал участников движения соблюдать правила ради собственной безопасности, даже при существующих инфраструктурных ограничениях.