Директор велошколы: в Калининграде не хватает велоинфраструктуры

Все новости по теме: Социальные проблемы
В Калининграде велосипедной инфраструктуры недостаточно, из-за чего пользователи велосипедов и самокатов регулярно нарушают правила дорожного движения. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» заявил директор спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов.

По его словам, одна из ключевых проблем — плотная сеть перекрёстков, которая фактически вынуждает участников движения игнорировать требование спешиваться на пешеходных переходах.

«Правила требуют сходить с велосипеда или самоката, но это неудобно, и многие рискуют», — отметил Михайлов, добавив, что в городе переходы расположены практически через каждые сто метров.

Эксперт считает, что массовые нарушения во многом связаны не с сознательным пренебрежением ПДД, а с отсутствием непрерывной и удобной инфраструктуры для велодвижения. При этом он подчеркнул, что действующие требования остаются обязательными к исполнению независимо от условий.

Велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности должны спешиваться на «зебрах», поскольку камеры системы «Безопасный город» фиксируют нарушения, что может повлечь административные штрафы.

Михайлов также призвал участников движения соблюдать правила ради собственной безопасности, даже при существующих инфраструктурных ограничениях.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

