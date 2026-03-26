В Правдинске планируют за 28 млн благоустроить сквер по ул. Комсомольской

На благоустройство сквера по ул. Комсомольской, 21, в Правдинске направляют 28 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 1 апреля, итоги подведут 3 апреля. Работы по контракту необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года.

Согласно ведомости объёмов работ, в сквере планируется обустроить пешеходные зоны и площадки с различными типами покрытий. В частности, предусмотрена укладка тротуарной плитки и устройство покрытия из резиновой крошки для спортивных и игровых зон. В сквере проведут озеленение: запланирована подготовка почвы и посев газонов на площади более 600 квадратных метров.

Проект предусматривает установку малых архитектурных форм и оборудования для отдыха и досуга. В частности, на территории появятся скамейки, урны, а также детские игровые элементы — качели, карусели, песочница и игровые комплексы.