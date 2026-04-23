Экспертиза признала площадку на Верхнем озере небезопасной для детей

Фото: «Новый Калининград»
Экспертиза пришла к выводу, что новая детская площадка в районе дома № 75а на ул. Курортной в Калининграде не соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев на заседании профильной комиссии в четверг, 23 апреля.

«Работы были в полном объёме выполнены в прошлом году, но не прошли экспертизу на предмет безопасности нахождения там детей. Сейчас подрядчик меняет оборудование на то, которое необходимо», — сказал Федосеев.

О том, что власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства детской площадки на территории, примыкающей к Верхнему озеру, стало известно в марте 2025 года. На работы выделяли 19,2 млн рублей. Проект включает установку оборудования детской игровой площадки, устройство травмобезопасного покрытия, рассредоточенных входов со стороны Верхнего озера и ул. Курортной, зон отдыха со скамьями, посадку живой изгороди, установку урн и низкого ограждения зон посадки растений для их сохранности, монтаж освещения. Основные элементы, которые планируют установить на площадке: игровой комплекс «Башня», двухсекционные качели и два встроенных батута.

Победителем аукциона стала компания «Техстрой Проект», снизившая начальную стоимость до 18,7 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен был до 24 октября 2025 года. В конце марта 2026-го глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти усомнились в качестве выполненных работ и заказали экспертизу. По словам сити-менеджера, открыть площадку теперь рассчитывают в апреле 2026 года.

