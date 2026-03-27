Солнце и контрасты температур: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

Жителей региона ждёт сухое и солнечное окончание недели. Благодаря господству умеренной воздушной массы в антициклоне суточный температурный фон будет контрастным. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В тёмное время суток и ранним утром температура будет опускаться до значительных заморозков, вероятны туманы, а в разгар дня воздух прогреется до относительно комфортной десятиградусной отметки, при этом на побережье ввиду влияния моря будет привычно прохладнее. Погода будет сухой, с преобладанием прояснений и слабого ветра. Лишь в воскресенье, при прохождении размывающегося в зоне высокого давления атмосферного фронта, облачность может уплотниться, а по области не исключены небольшие осадки», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области до −1...-4°C (местами до −5°C), у побережья около −1...+2°C, переменная облачность, возможна дымка, туман (местами сильный). Утром температура будет повышаться от −3...+1°C на восходе до +5...+9°C к полудню, малооблачно/ переменная облачность, туман по области будет быстро рассеиваться. Днём в Калининграде и области до +8...+10°C, у побережья до +7...+9°C, малооблачно/ переменная облачность и без осадков. Вечером похолодает от +2...+5°C на закате до 0...-2°C к полуночи, малооблачно/ переменная облачность. Ветер переменный (в первой половине суток преимущественно юго-западный), слабый (1-5 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области до 0...-3°C, у побережья −1...+2°C, малооблачно/ переменная облачность, местами возможна дымка, туман. Утром температура будет повышаться от 0...-3°C на восходе до +6...+9°C к полудню, малооблачно/ переменная облачность. Днём в Калининграде и области до +9...+13°C (на западе региона — прохладнее, на востоке — теплее), у побережья до +6...+8°C, переменная облачность/ облачно с прояснениями, местами не исключён небольшой дождь. Вечером температура будет понижаться от +3...+5°C на закате до 0...+2°C к полуночи, переменная облачность, местами не исключён небольшой дождь. Ветер переменный (преимущественно западный/ северо-западный), слабый (1-5 м/с), днём и вечером умеренный (3-8 м/с).

«На последние числа месяца расчёты метеорологических моделей всё ещё не пришли к единому знаменателю: одни данные демонстрируют сохранение сухого и умеренного погодного режима под опекой гребня антициклона с ночными заморозками и дневными отметками до +8...+11°C, в то время как другие ожидают выхода высотной барической ложбины на северо-запад Европы, при котором циклоны принесут северную умеренную воздушную массу, где дневные температуры вряд ли превысят +5...+8°C, а благодаря атмосферной неустойчивости появятся позабытые нами конвективные заряды смешанных осадков (крупа/ дождь/ мокрый снег)», — добавили в паблике. Какой сценарий из вышеуказанных реализуется, станет ясно в ближайшие дни.