Калининградская область не получила ожидаемую в апреле субсидию на авиабилеты

Калининградская область не получила субсидию на авиабилеты, о которой в конце марта сообщал зампред регионального правительства Александр Рольбинов. Такой вывод можно сделать из ответа министерства развития инфраструктуры Калининградской области, полученного редакцией «Нового Калининграда».

«Из федерального бюджета выделены дополнительные средства на программу субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области, — сообщили в министерстве. — На сегодняшний день, по оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже у S7, на отдельные даты — у компаний „Смарт авиа“, „Северный ветер“ и „Уральские авиалинии“. По „Аэрофлоту“ пока действуют плоские тарифы. Правительством Калининградской области продолжается взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам обеспечения своевременного финансирования субсидирования авиаперелетов на калининградском направлении».

В правительстве уточнили, что имеется в виду та сумма, которая была на начало года (около 420 млн рублей), и дополнительный апрельский транш, о котором сообщал Рольбинов, пока не поступал.

Напомним, что 30 марта Александр Рольбинов назвал программу по субсидированию авиаперевозок «самой важной для нас программой» и сообщил, что в 2024 и в 2025 годах из федерального бюджета на нее выделялось по 1,2 миллиарда рублей.

«В этом году у нас было выделено порядка 440 миллионов, но мы ожидаем, что буквально в апреле еще должны выделить. Министерство транспорта должно разыгрывать следующий конкурс и должны быть дополнительно выделенные деньги на субсидирование полетов из Калининграда и в Калининград», — добавлял Рольбинов.

Тогда же чиновник уточнил, что на конец марта льготные билеты у «Аэрофлота» закончились.