В Калининграде провели соревнования по созданию ИИ-контента (фото)

На площадке стадиона «Ростех Арена» в Калининграде прошли соревнования по созданию ИИ-контента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В первом в этом сезоне хакатоне специального проекта «Первый кубок нейроконтента» 3 апреля приняли участие более 50 создателей контента с использованием искусственного интеллекта. Мероприятие организовано президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке АНО «Цифровое развитие».

В течение дня участники соревнований в возрасте от 14 до 35 лет из 57 регионов страны — дизайнеры, разработчики, контент-менеджеры, копирайтеры, видеомейкеры и другие специалисты решали реальные кейсы от индустриальных партнёров и генерировали видеоролики с использованием нейросетей и других инструментов искусственного интеллекта.

Победителями хакатона стали команды «Нейрокотики» (Санкт-Петербург), «Нейротима» (Калининградская область), «Нейро3» (Москва). Команда из столицы также получила контракт на 500 тысяч рублей на создание социально важного контракта.

«Первый кубок нейроконтента» — действительно уникальные соревнования, объединяющие новые технологии и творческую энергию человека. Этот симбиоз позволяет ломать шаблоны и создавать востребованный контент для разных целевых аудиторий. При этом форма подачи может быть любой — тут важны смыслы, которые участники вкладывают в свои работы. И, конечно, для ребят это отличная возможность заявить о себе на федеральном уровне, получить возможность участвовать в создании качественного контента, который увидят миллионы«, — отметил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Марат Фатхуллин.

Спецпроект «Первый кубок нейроконтента» является одним из трёх ключевых треков проекта «Цифровой прорыв» и проводится при поддержке АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» и Института развития интернета.

