Усиление ветра и небольшие дожди: погода в Калининградской области 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 2 до 9 м/с с порывами до 18 м/с, направление — юг. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: +3.4°. Продолжительность светового дня — 13 часов и 15 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +8°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +3°С. На остальной территории региона днём +10...+12°С, ночью — 0...-3°С. В течение дня ожидаются умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +2,9°С, днём потеплеет до +9°С, вечером похолодает до +7,4°С. Влажность — до 67%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 12-16 м/с, начиная с 11-14 часов ожидается усиление юго-западного ветра до 16-21 м/с. Температура воздуха днём +8...+12°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 3,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром температура будет подниматься от 0...+3°C на восходе до +4...+7°C к полудню, преимущественно облачно, временами ожидаются слабые/умеренные дожди (после 9 часов). Днём в Калининграде и области +6...+9°C (у побережья +5...+7°C), к обеду в Калининграде и области прекратятся осадки, прояснится, далее небо будет малооблачным. Вечером похолодает от +5...+8°C на закате до +3...+5°C к полуночи, будет малооблачно/ ясно.

Ветер утром юго-западный, умеренный (4-9 м/с), у побережья в порывах до 10-14 м/с, днём и вечером преимущественно западный, умеренный/ свежий (5-13 м/с), в порывах до 14-18 м/с в Калининграде и на западе региона (у побережья до 18-20 м/с), на остальной части области в порывах до 14-16 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 755 до 760 мм рт. ст.