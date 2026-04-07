В Пионерском выставили на торги право аренды участка под бытовое обслуживание в Рыбном

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Администрация Пионерского городского округа объявила электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в поселке Рыбное. Соответствующее извещение размещено на сайте ГИС «Торги».

На торги выставлен участок с кадастровым номером 39:19:010102:246 площадью 3 617 кв. м. Он расположен на территории Пионерского городского округа и относится к категории земель населенных пунктов. Разрешенный вид использования — бытовое обслуживание. Участок находится в неразграниченной государственной собственности.

Начальная цена права аренды составляет 10,6 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 320 тыс. руб. (3% от начальной стоимости), задаток — 2,1 млн руб., что составляет 20% начальной цены.

Прием заявок на участие в аукционе начался 20 марта и продлится до 20 апреля. Рассмотрение заявок запланировано на 21 апреля, сами торги состоятся 23 апреля.

Срок аренды земельного участка составит 5 лет и 5 месяцев. Победитель торгов получит право заключить соответствующий договор аренды с администрацией округа.

Согласно извещению, участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами и частично входит в границы водоохранной зоны Балтийского моря, что накладывает ограничения на его использование. При этом имеется возможность подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Возможность подключения к тепловым сетям отсутствует, технологическое присоединение к электроснабжению будет осуществляться в установленном законодательством порядке, сообщается в документации.

Аукцион проводится на основании постановления администрации Пионерского городского округа от 17 марта 2026 года.

Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость участка составляет 3,9 млн руб.

