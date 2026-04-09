В Калининграде открыли Философский мост на остров Канта (фото) (видео)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Реконструкция мостов на Острове

В Калининграде открыли пешеходный Философский мост с улицы Виктора Гюго на остров Канта. Прибывший на место губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что открытие решено было приурочить к 80-летию Калининградской области (о том, что открытие пройдет намного позже намеченного изначально срока, стало известно еще в январе).

«Теперь добраться до острова Иммануила Канта с улицы В. Гюго и набережной Петра Великого стало гораздо проще и быстрее, — написал глава региона в своем телеграм-канале. — Этой связки городу давно не хватало. В пешей доступности Музей Мирового океана, музей изобразительных искусств, собор. Мост стал частью так называемого „Музейного квартала“».

Беспрозванных добавил, что благоустройство на острове Канта планируется завершить в текущем году.

В начале мая 2025 года представитель администрации Калининграда сообщал, что мост от спорткомплекса «Юность» до острова Канта планируется достроить в октябре 2025 года. А до этого назывались и другие даты. Причинами затяжного строительства называли обнаружение руин городской стены Кнайпхофа, нерест рыбы и проблемы с подрядчиком.

Напомним, что последним подрядчиком Философского моста была компания «Спецмост», а заказчиком — благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Стоимость строительства оценивали в 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены между бюджетами разных уровней.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

