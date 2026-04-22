Философский мост ввели в эксплуатацию за день до открытия

Все новости по теме: Реконструкция мостов на Острове
Пешеходный Философский мост с улицы Виктора Гюго на остров Канта в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию 8 апреля — за день до открытия. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минграда.

Сооружение открыли 9 апреля. В этот же день регион посетила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В начале мая 2025 года представитель администрации Калининграда сообщал, что мост от спорткомплекса «Юность» до острова Канта планируется достроить в октябре 2025 года. А до этого назывались и другие даты. Причинами затяжного строительства называли обнаружение руин городской стены Кнайпхофа, нерест рыбы и проблемы с подрядчиком.

Напомним, что последним подрядчиком Философского моста была компания «Спецмост», а заказчиком — благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Стоимость строительства оценивали в 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены между бюджетами разных уровней.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter