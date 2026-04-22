Философский мост ввели в эксплуатацию за день до открытия

Пешеходный Философский мост с улицы Виктора Гюго на остров Канта в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию 8 апреля — за день до открытия. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минграда.

Сооружение открыли 9 апреля. В этот же день регион посетила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В начале мая 2025 года представитель администрации Калининграда сообщал, что мост от спорткомплекса «Юность» до острова Канта планируется достроить в октябре 2025 года. А до этого назывались и другие даты. Причинами затяжного строительства называли обнаружение руин городской стены Кнайпхофа, нерест рыбы и проблемы с подрядчиком.

Напомним, что последним подрядчиком Философского моста была компания «Спецмост», а заказчиком — благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Стоимость строительства оценивали в 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены между бюджетами разных уровней.