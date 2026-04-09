Беспрозванных: мы обсудим с жителями проект нацпарка «Россия» на месте Дома Советов

Областные власти намерены обсудить с жителями проект «формирования нового пространства» на месте снесенного Дома Советов. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, выступая на совместной пресс-конференции со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, приехавшей с визитом в регион.

Как отметил губернатор, в области наряду с уже реализуемыми крупными проектами запускаются новые, «связанные, например, с благоустройством». «Во всех 22 муниципалитетах появятся новые пространства. <...> Ну и главное, наверное, в этом будет, безусловно, формирование нового пространства нашего региона на месте Дома Советов. Это национальный парк „Россия“, в котором, в том числе, будут сформированы пространства для молодёжи, для нашего, скажем, старшего поколения. Это новый проект, который — вместе с жителями, мы тоже его будем обсуждать — украсит наш регион», — заявил Беспрозванных.

Напомним, на прошлой неделе региональные власти уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на территории бывшего Дома Советов (о планах возможного строительства губернатор Алексей Беспрозванных говорил в декабре). Будущий филиал национального центра «Россия» рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс хотят построить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба правительства. Правда, о том, что это будет за здание, какова его высотность и т.п., информации пока нет.

«Новый Калининград» сообщал, что это решение стало неожиданностью для экспертного сообщества Калининграда. Однако власти в дальнейшем подтвердили, что решение о создании Национального центра «Россия» на месте Дома Советов является окончательным, «проект получил одобрение на федеральном уровне», а «специалисты приступили к предпроектной работе».