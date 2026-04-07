Власти назвали «окончательным» решение о создании центра «Россия» на месте Дома Советов

Решение о создании Национального центра «Россия» на месте Дома Советов является окончательным. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в правительстве Калининградской области со ссылкой на региональный минкульт.

«Мы провели большую работу по защите самой идеи по созданию филиала в Калининграде, — отметили в министерстве. — Проект получил одобрение на федеральном уровне. Специалисты приступили к предпроектной работе. Видим комментарии коллег о необходимости обсуждения проекта с общественностью. Само решение о создании парка и филиала на месте снесённого Дома Советов является окончательным. Для этого также была проведена большая подготовительная работа по оценке территорий, инфраструктуры. Выбор территории обусловлен несколькими факторами:

— центральное расположение и высокая транспортная доступность;

— наличие „зияющей пустоты“ — незавершённого долгостроя, который на протяжении десятилетий негативно влиял на облик исторического центра города;

— необходимость завершить формирование единого общественного пространства, объединяющего Нижний пруд, Центральную площадь и остров Канта в единую велопешеходную сеть».

Также в министерстве объяснили, почему не рассматривались альтернативные площадки (в том числе остров Октябрьский).

«Остров Октябрьский уже имеет утверждённую концепцию развития с культурно-образовательным кластером (филиалы Третьяковской галереи, МГАХ, ЦМШ, РГИСИ и др.), и его инфраструктурная нагрузка уже сформирована, — пояснили в министерстве. — Все ключевые параметры проекта (архитектурный облик, функциональное наполнение, благоустройство) будут детально проработаны на стадии проектирования, и именно тогда планируется организовать общественные обсуждения с участием жителей, экспертов и представителей общественных организаций. Все поручения уже дали. Формат и сроки таких обсуждений будут определены дополнительно».

Напомним, что на прошлой неделе региональные власти уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на территории бывшего Дома Советов (о планах возможного строительства губернатор Алексей Беспрозванных говорил в декабре). Будущий филиал национального центра «Россия» рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс хотят построить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба правительства. Правда, о том, что это будет за здание, какова его высотность и т.п., информации пока нет.