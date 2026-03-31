Облвласти уточнили параметры филиала центра «Россия» на месте Дома Советов

Власти Калининградской области уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на территории бывшего Дома Советов в центре города. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания организационного комитета по подготовке к 80-летию региона в Москве.

По данным пресс-службы, объект рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс предполагается разместить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов.

«Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, а также предполагается создание ландшафтного парка „Россия“ площадью 10 гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба.

В конце марта этого года Корпорация развития Калининградской области заказала работы по вырубке зеленых насаждений на площадке бывшего Дома Советов. Согласно данным портала госзакупок, подрядчику предстоит удалить самосевную древесно-кустарниковую растительность, провести корчевание пней, санитарную обрезку деревьев и очистку территории. Стоимость работ составила 219,4 тыс. рублей, срок выполнения — 30 дней.

Ранее стало известно о разработке концепции благоустройства территории бывшего Дома Советов. В январе 2026 года Кафедральный собор заказал подготовку презентационных материалов архитектурной концепции «Парк Россия». На эти цели выделили более 1 млн руб.

В июле прошлого года областные власти пообещали представить концепцию «Парка Россия» на месте Дома Советов в 2026-м. «Самое главное, что это будет парк, и здесь ваши предложения мы тоже готовы услышать. В ближайшее время мы такое обсуждение начнём. Рабочий вид концепции у нас уже есть, мы его представим и, я думаю, соберём предложения жителей, для того чтобы усовершенствовать, и далее приступим к проектированию и строительству этого парка», — рассказывал тогда губернатор Алексей Беспрозванных.

«Сад цветущих деревьев»: что известно о планах на территорию Дома Советов

В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Рендеры будущего парка он представил, в частности, в своём Telegram. Ранее советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне уже заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года.