Власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право выкупа нежилых зданий

Областные власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» преимущественное право на приобретение арендуемых с 2011 года нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление подписано губернатором Алексеем Беспрозванных и опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Под приватизацию попадают каземат и четыре казематированных траверса бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 420,1 кв. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 19 ноября 2025 года провело ООО «Независимый центр „Балтэкспертиза“». Компания оценила каземат (площадью 349,4 кв. м) в 45 млн руб., а казематированные траверсы (площадью от 15,6 кв. м до 18,5 кв. м) — от 653 тыс. руб. до 770 тыс. руб за каждый. Общая площадь помещений составляет 420 кв. м. Итоговая сумма, за которую арендатор приватизирует нежилые здания «Обертайха», составит 47,95 млн руб.

Право преимущественного выкупа предоставлено ООО «Кресер». При этом субъекту малого и среднего предпринимательства установили рассрочку оплаты на 5 лет.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856–1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность. О намерении Агентства по имуществу региона передать бастион в частную собственность стало известно в середине февраля.