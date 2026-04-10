Власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право выкупа нежилых зданий

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Областные власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» преимущественное право на приобретение арендуемых с 2011 года нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление подписано губернатором Алексеем Беспрозванных и опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Под приватизацию попадают каземат и четыре казематированных траверса бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 420,1 кв. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 19 ноября 2025 года провело ООО «Независимый центр „Балтэкспертиза“». Компания оценила каземат (площадью 349,4 кв. м) в 45 млн руб., а казематированные траверсы (площадью от 15,6 кв. м до 18,5 кв. м) — от 653 тыс. руб. до 770 тыс. руб за каждый. Общая площадь помещений составляет 420 кв. м. Итоговая сумма, за которую арендатор приватизирует нежилые здания «Обертайха», составит 47,95 млн руб.

Право преимущественного выкупа предоставлено ООО «Кресер». При этом субъекту малого и среднего предпринимательства установили рассрочку оплаты на 5 лет.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856–1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность. О намерении Агентства по имуществу региона передать бастион в частную собственность стало известно в середине февраля.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter