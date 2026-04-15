На участке дороги «Северный обход Калининграда — Заозерье» планируют ограничить движение

На участке автомобильной дороги «Северный обход Калининграда — Заозерье» планируют ограничить движение транспорта. Это связано с предстоящими ремонтными работами, сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

«С 4 мая дорожники приступят к капитальному ремонту данного участка длиной примерно один километр в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Будет полностью обновлено покрытие дороги, обустроено наружное освещение, тротуары и проложена дождевая канализация. Чтобы избежать полного закрытия трассы, ремонт будет проводиться поэтапно: сначала одна полоса будет закрыта для проведения работ, затем другая», — говорится в сообщении.

Полностью завершить работы планируют в ноябре текущего года.

«Просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные маршруты передвижения», — добавили в министерстве.

Контракт на ремонт дороги стоимостью 129,8 млн рублей заключили с компанией «Инпэкс». В перечне необходимых работ в числе прочего снос 178 деревьев и последующее озеленение.

Анонс закупки был опубликован в начале марта 2026 года. Напомним, на берегу Чистого пруда в посёлке Заозерье Гурьевского округа возводится жилой комплекс бизнес-класса.