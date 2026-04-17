У Философского моста начали косметический ремонт подходов со стороны улицы Гюго

В Калининграде у Философского моста со стороны улицы Виктора Гюго проводят работы по текущему ремонту покрытия. Как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, речь идет о благоустройстве подходов к мосту и «косметическом ремонте» территории.

«Работы, которые позволят нам благоустроить подходы к Философскому мосту. Мы видим, что движение не перекрыто — оставили спуск по пандусу. Пока не наступили жаркие дни, мы оперативно проведем такой косметический ремонт, чтобы в 2026 году это место выглядело достойно», — сказала Дятлова. По ее словам, работы организованы таким образом, чтобы сохранить доступ к мосту для пешеходов.

Директор Калининградской службы заказчика Александр Демешко уточнил, что ремонт выполняется в рамках годового контракта по содержанию городской инфраструктуры и пройдет в два этапа.

«Сейчас мы планируем переложить входную группу в первую очередь. Работы по перекладке завершатся завтра к вечеру. Второй этап пойдет чуть дальше — восстановление, где вот у нас сейчас работы проводятся, также перекладка плитки. Это то, что будет сделано в течение недели, будут работы завершены», — отметил он.

В настоящее время часть территории у входа на мост огорожена, проход ограничен, однако попасть на Философский мост со стороны улицы Гюго можно по пандусу с правой стороны.

Философский мост, соединяющий улицу Виктора Гюго с островом Канта, открыли 9 апреля 2026 года. Он стал частью формирующегося «Музейного квартала», при этом благоустройство прилегающей территории продолжается.

Фото: «Новый Калининград

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter