У Философского моста начали косметический ремонт подходов со стороны улицы Гюго

В Калининграде у Философского моста со стороны улицы Виктора Гюго проводят работы по текущему ремонту покрытия. Как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, речь идет о благоустройстве подходов к мосту и «косметическом ремонте» территории.

«Работы, которые позволят нам благоустроить подходы к Философскому мосту. Мы видим, что движение не перекрыто — оставили спуск по пандусу. Пока не наступили жаркие дни, мы оперативно проведем такой косметический ремонт, чтобы в 2026 году это место выглядело достойно», — сказала Дятлова. По ее словам, работы организованы таким образом, чтобы сохранить доступ к мосту для пешеходов.

Директор Калининградской службы заказчика Александр Демешко уточнил, что ремонт выполняется в рамках годового контракта по содержанию городской инфраструктуры и пройдет в два этапа.

«Сейчас мы планируем переложить входную группу в первую очередь. Работы по перекладке завершатся завтра к вечеру. Второй этап пойдет чуть дальше — восстановление, где вот у нас сейчас работы проводятся, также перекладка плитки. Это то, что будет сделано в течение недели, будут работы завершены», — отметил он.

В настоящее время часть территории у входа на мост огорожена, проход ограничен, однако попасть на Философский мост со стороны улицы Гюго можно по пандусу с правой стороны.

Философский мост, соединяющий улицу Виктора Гюго с островом Канта, открыли 9 апреля 2026 года. Он стал частью формирующегося «Музейного квартала», при этом благоустройство прилегающей территории продолжается.

Фото: «Новый Калининград