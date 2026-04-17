Жители пожаловались на сильное загрязнение Гагаринского ручья в Калининграде

В Калининграде жители обратили внимание на состояние Гагаринского ручья: по их словам, водоем загрязнен, а находиться рядом с ним из-за резкого запаха невозможно. В редакцию «Нового Калининграда» поступило обращение местной жительницы, которая опасается, что ручей «может погибнуть».

«Проходить вдоль ручья, находиться рядом невозможно: вонь стоит нестерпимая, до головной боли. Вода мутная, сизая, по берегам — грязная пена», — рассказала она.

По словам женщины, она наблюдает ухудшение состояния водоема на протяжении нескольких лет. Если раньше загрязнения носили эпизодический характер, то сейчас, как утверждает собеседница, сбросы происходят регулярно.

«Когда губернатором был Алиханов А. А., были предприняты некоторые меры, и хотя загрязнение ручья все равно было, но периодически, и как правило по выходным дням, в ночные часы. Было много уток, с многочисленными выводками. А теперь ручей убивают на регулярной основе», — отметила она, добавив, что в этом году водоплавающих птиц на ручье нет.

Корреспондент «Нового Калининграда» выехал на место 16 апреля. На момент осмотра вода в ручье имела мутный оттенок, ощущался резкий неприятный запах, который распространялся на десятки метров. Следов присутствия уток или других птиц на участке замечено не было.

Как следует из переписки жительницы с региональным министерством природных ресурсов и экологии, в октябре 2025 года специалисты совместно с природоохранной прокуратурой и администрацией уже обследовали ручей. Тогда основной источник загрязнения предположительно находился выше по течению — в районе промышленной зоны на улице Индустриальной.

В апреле 2026 года, по данным Минприроды, специалисты вновь выезжали на место и зафиксировали «признаки сброса неочищенных сточных вод в канал, который впадает в закрытую часть ручья». Были отобраны пробы воды, результаты анализа ожидаются.

В ведомстве также сообщили, что ранее одному из предприятий выдавалось разрешение на сброс очищенных стоков, однако срок его действия истек. После получения результатов исследований планируется принять решение о проведении внеплановой проверки с согласованием прокуратуры. Предприятию уже направлено предостережение.

