У Кафедрального собора открыли скульптуру студента, читающего книгу Канта

Все новости по теме: Город

Фото: Екатерина Аврамова

На Набережной поцелуев на острове Канта 22 апреля прошло открытие новой скульптуры. Она изображает присевшего на парапет юношу, держащего в руках томик Канта в переводе Николая Лосского.

Идея скульптуры появилась два года назад. На ее создание ушло девять месяцев. Автором стал Ованнес Минасян, а прототипом — студент первого курса магистратуры философского факультета БФУ им. Канта Михаил. Идея принадлежит Ярославу Тимофееву.

«Реалистичны мимика, состояние студента, который знакомится с «чистым разумом как источником трансцендентальной видимости». Подлинно само издание — позировала скульптору настоящая «Критика» из букинистической коллекции. Михаилу ее уже подарили. Рост скульптуры — 180 сантиметров, вес — 130 килограмм, — рассказали в пресс-службе острова Канта.

На открытии «Мишу» представили директор Григорий Хуциев, арт-директор Вера Таривердиева, профессор и доктор философских наук Вадим Чалый, а также Ярослав Тимофеев.

В феврале 2025 года Кафедральный собор заказывал изготовление скульптурной модели студента, читающего книгу Иммануила Канта, из гипса. Начальная цена составляла 1 320 000 рублей, итоговая — 1 495 000 рублей. Закупка была осуществлена у единственного поставщика.

В декабре 2025 года Кафедральный собор заказал изготовление бронзовой скульптуры «Студент, читающий книгу Иммануила Канта». Стоимость работ — 1 495 000 рублей.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

