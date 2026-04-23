У Кафедрального собора открыли скульптуру студента, читающего книгу Канта

На Набережной поцелуев на острове Канта 22 апреля прошло открытие новой скульптуры. Она изображает присевшего на парапет юношу, держащего в руках томик Канта в переводе Николая Лосского.

Идея скульптуры появилась два года назад. На ее создание ушло девять месяцев. Автором стал Ованнес Минасян, а прототипом — студент первого курса магистратуры философского факультета БФУ им. Канта Михаил. Идея принадлежит Ярославу Тимофееву.

«Реалистичны мимика, состояние студента, который знакомится с «чистым разумом как источником трансцендентальной видимости». Подлинно само издание — позировала скульптору настоящая «Критика» из букинистической коллекции. Михаилу ее уже подарили. Рост скульптуры — 180 сантиметров, вес — 130 килограмм, — рассказали в пресс-службе острова Канта.

На открытии «Мишу» представили директор Григорий Хуциев, арт-директор Вера Таривердиева, профессор и доктор философских наук Вадим Чалый, а также Ярослав Тимофеев.

В феврале 2025 года Кафедральный собор заказывал изготовление скульптурной модели студента, читающего книгу Иммануила Канта, из гипса. Начальная цена составляла 1 320 000 рублей, итоговая — 1 495 000 рублей. Закупка была осуществлена у единственного поставщика.

В декабре 2025 года Кафедральный собор заказал изготовление бронзовой скульптуры «Студент, читающий книгу Иммануила Канта». Стоимость работ — 1 495 000 рублей.