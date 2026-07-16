В Калининградской области завершили торги на закупку контейнеров и площадок для ТКО

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В Калининградской области завершили торги на закупку контейнеров и площадок для ТКО

В Калининградской области завершились единые торги на закупку новых контейнеров для твердых коммунальных отходов и обустройство современных контейнерных площадок. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Организатором и заказчиком совместных закупок выступила администрация Черняховского муниципального округа. В министерстве отметили, что объединение потребностей муниципалитетов в один лот позволило ускорить процедуру закупок и привлечь поставщиков.

Победителем конкурса на поставку контейнеров для ТКО стало ООО «Кениг Пак». Стоимость одного контейнера составляет около 13 тыс. руб. По данным ведомства, новые емкости изготовлены с использованием переработанных материалов, доля которых достигает 10%. Поставки контейнеров в регион начнутся в августе. Их будут доставлять морским транспортом через паромное сообщение.

Второй контракт — на изготовление и поставку крытых контейнерных площадок — выиграло ООО «Атлантстройинвест». К выполнению работ компания также приступит в августе. При этом первые площадки, изготовленные учреждениями УФСИН, уже поставлены в Светлогорск и будут смонтированы в июле. Следующие партии направят в Краснознаменск и Зеленоградск.

До конца сентября в городах и поселках области планируют установить первые 1200 новых контейнеров. Всего до конца 2026 года власти намерены оборудовать около тысячи новых мест накопления отходов и закупить более 2500 контейнеров.

Напомним, что в июне прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде намерены запустить отдельную программу по ремонту контейнерных площадок ТКО.

Чиновница пояснила, что это благоустройство (замощение площадок и подходов к ним, покупка новых контейнеров и навесов над ними) ранее касалось лишь контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, либо на земле неразграниченной формы собственности.

«Большинство площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов — это площадки, которые находятся на придомовой территории, потому что действующее законодательство обязывает иметь площадки для сбора мусора на земельных участках под многоквартирными домами. Мы сегодня артикулировали, что на 2026-й год будем предлагать нашим депутатам горсовета запустить такую же программу, как по ремонту дворовых территорий», — уточнила она.

В конце июня этого года власти Калининграда объявили закупку на строительство десяти новых контейнерных площадок общей стоимостью более 20 млн рублей.

В июле 2026 года стало известно, что власти Калининградской области планируют до 2028 года привести в нормативное состояние 2800 контейнерных площадок и закупить около 4 тыс. новых контейнеров. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 750 млн рублей.

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