Дожди во второй половине дня: погода в Калининграде 26 июля

Днём в воскресенье, 26 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 751 мм, ветер южный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +22°C, на востоке области +27°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +17°C, днём +24°C, вечером +19°C. Влажность составит до 69%, давление — 752 мм.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём в Калининграде и области +24...+26°С (по востоку региона до +27...+28°С), у побережья до +22...+24°С, переменная облачность/облачно с прояснениями. Во второй половине дня и к вечеру ожидаются локальные дожди. Ливни и грозы не исключены на побережье и западе региона, включая Калининград.