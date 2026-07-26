«Оно провалилось»: общественник показал дыру на отремонтированной ул. Галицкого

На недавно отремонтированной улице Галицкого возник провал в покрытии. Видео с запечатлённым дефектом опубликовал калининградский общественник Альберт Адылов.

«Оказывается, я сильно погорячился, дав дятловскому „благоустройству“ целые „год-два“: его хватило на пару месяцев — и оно провалилось...», — написал общественник в соцсети «ВКонтакте».



Скриншот из видео Альберта Адылова

Напомним, на прошлой неделе администрация Калининграда официально представила журналистам завершенный ремонт улицы Галицкого. Глава администрации Елена Дятлова тогда заявила, что объект «перестал быть ругательным словом», а председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов назвал работу подрядчика «подвигом».

Реконструкция улицы сопровождалась длительным конфликтом между городскими властями и общественниками. Наибольшие споры вызвал демонтаж части исторической двухсотлетней брусчатки, которую ранее губернатор Алексей Беспрозванных обещал сохранить. В администрации объясняли замену мощения необходимостью устройства тротуаров, велодорожки, ливневой канализации и другой современной инфраструктуры.

После июльского шторма «Бернадетт» на улице Диккенса, благоустроенной в рамках ремонта Галицкого, образовалась глубокая лужа, в которой, по словам местных жителей, глохли автомобили. Альберт Адылов тогда заявил, что проблема существовала десятилетиями, однако благоустройство ее не решило.

В июне 2026 года Альберт Адылов обратил внимание, что часть оригинального мощения была уничтожена. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».