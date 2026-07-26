«Оно провалилось»: общественник показал дыру на отремонтированной ул. Галицкого

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На недавно отремонтированной улице Галицкого возник провал в покрытии. Видео с запечатлённым дефектом опубликовал калининградский общественник Альберт Адылов.

«Оказывается, я сильно погорячился, дав дятловскому „благоустройству“ целые „год-два“: его хватило на пару месяцев — и оно провалилось...», — написал общественник в соцсети «ВКонтакте».

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Скриншот из видео Альберта Адылова

Напомним, на прошлой неделе администрация Калининграда официально представила журналистам завершенный ремонт улицы Галицкого. Глава администрации Елена Дятлова тогда заявила, что объект «перестал быть ругательным словом», а председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов назвал работу подрядчика «подвигом».

Реконструкция улицы сопровождалась длительным конфликтом между городскими властями и общественниками. Наибольшие споры вызвал демонтаж части исторической двухсотлетней брусчатки, которую ранее губернатор Алексей Беспрозванных обещал сохранить. В администрации объясняли замену мощения необходимостью устройства тротуаров, велодорожки, ливневой канализации и другой современной инфраструктуры.

После июльского шторма «Бернадетт» на улице Диккенса, благоустроенной в рамках ремонта Галицкого, образовалась глубокая лужа, в которой, по словам местных жителей, глохли автомобили. Альберт Адылов тогда заявил, что проблема существовала десятилетиями, однако благоустройство ее не решило.

В июне 2026 года Альберт Адылов обратил внимание, что часть оригинального мощения была уничтожена. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».

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