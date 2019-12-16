В калининградском офшоре за неделю зарегистрировались 5 резидентов

В калининградском офшоре за неделю зарегистрировались 5 резидентов
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 9 по 16 декабря в калининградском специальном административном районе зарегистрировались 5 компаний. Две из них — «Активиум» и «Гершвин» — в одном кабинете делового центра «На Острове». Первая была учреждена кипрской «Гершвин Инвестментс», а вторая, соответственно, «Гершвин» — «Юнайтед Компани Русал Плс». Название совпадает с юридическим наименованием кипрской структуры «Русала», основанного бизнесменом Олегом Дерипаской.

Среди новых юрлиц офшора — «Фокаччиако Венчуриз Лимитед», которую также связывают с фамилией Дерипаски.

«Рейкрофт Лимитед», ставший резидентом, согласно ЕГРЮЛ был учреждем кипрской структурой «Виталуорлд Лтд» и Европейским банком реконструкции и развития. Последний резидент — «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент», учрежденный «Связьинвестнефтехимом» из Татарстана. Директором компании является Артур Хайруллин. Он же возглавляет «Связьинвестнефтехим-Финанс». Ранее он руководил Стабилизационным залогово-страховым фондом Республики Татарстан.

На данный момент в офшоре зарегистрировалось 17 юрлиц. Многие из них связывают с Олегом Дерипаской. 

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