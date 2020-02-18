Подрядчики онкоцентра предъявили иски еще на 24 млн руб.

Подрядчики онкоцентра предъявили иски еще на 24 млн руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении компании «СМУ Артель» зарегистрированной в Калининградской области и, по данным областных властей, организовавшей в качестве посредника между калининградским бизнесом и генподрядчиком реутовской «Артелью», строительство онкоцентра подано еще три крупных иска на сумму почти 24 млн руб.

Крупнейший из последних исков калининградский арбитраж на 10 млн руб. поступил от компании из Казани «Промстройконтракт-Восток». Требование на 7,2 млн руб. поступило в отношении «СМУ Артель» в Арбитражный суд Московской области от фирмы «Калининград Альфа Строй» Ивана Онищенко. Иск принят к рассмотрению.

В калининградском арбитраже также зарегистрирован иск от компании «Калининградстрой-Прокат» на 6,2 млн руб. Данная организация, согласно ЕГРЮЛ, принадлежала Александру Ильину, который скончался в октябре 2019 года.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что к «СМУ Артель» уже было предъявлено 17 исков на общую сумму 65 млн руб.

У реутовской «Артели» компания экс-вице-премьера областного правительства Евгения Морозова требует почти 31 млн руб.

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