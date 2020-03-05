Бизнес: ситуация с логистикой после начала эпидемии коронавируса стабилизировалась

Бизнес: ситуация с логистикой после начала эпидемии коронавируса стабилизировалась
Виталий Невар / Новый Калининград
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Представители компаний, занимающихся грузоперевозками в регионе, заявили о стабилизации ситуации после спада в транспортно-логистической отрасли из-за коронавируса. По их оценкам, в поставках контейнерных грузов задержка составила один-два месяца.

«Изначально паника, наверное, сказалась, и было заметно падение. Остановки внезапные... Но сейчас, на мой взгляд, паника прошла. И китайцы, и отправители начинают работать и подходить более объективно», — сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» глава комитета по транспорту и таможенной политике торгово-промышленной палаты региона Леонид Степанюк.

По его словам, простой контейнерных грузов компании «ДСВ Транспорт» оказался более длительным, чем ожидалось. Грузопоток упал в полтора-два раза. По автомобильным грузам существенных сбоев не было.

«Я бы не сказал, что есть уменьшение на западном направлении. На восточном, российском, есть некоторые спады, особенно по грузам из России сюда. Но мы находим варианты, работаем с партнёрами, с экспедиторами. Некоторый спад замечается, но это, я думаю, связано пока с началом года. Мне кажется, в связи с тем, что много грузов сегодня может не пойти из других районов (те же китайские грузы), импортозамещение будет больше. Я думаю, российское направление — более перспективное. Если ситуация усугубится, мы беспокоимся за западное, потому что будут сложности, будет перекрываться, будет дополнительный карантин, например, на границе — это потери денег, времени, дополнительные требования на складах», — прокомментировал Степанюк.

По мнению президента Калининградской ассоциации агентских и экспедиторских компаний Юрия Пятанова, если в регион не проникнет «китайский» коронавирус, транспортно-логистическая отрасль не понесёт существенных потерь. «Надеюсь, что ничего такого сверхъестественного не будет», — отметил Пятанов в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда».

Он уточнил, что в компании «Трансэксим» задержка в поставках грузов составила месяц. «Но сейчас начинает возрождаться. Китай просыпается, и мы вместе с ним. Так что ждём положительных вестей из Китая и из Италии тоже», — добавил предприниматель.

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