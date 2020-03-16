Калининградский «Спар» решил сам шить маски из-за спекулятивного роста цен на них

Калининградская торговая сеть приняла решение не закупать маски из-за спекулятивного роста цен на них, а сшить их самостоятельно. Медицинская ткань для пошива уже заказана. Об этом «Новому Калининграду» сообщил совладелец торговой сети Олег Пономарев.



«[Шьём для себя] из-за дефицита и спекулятивного роста цен до 40 рублей. Многоразовые. Продавать не планируем. Нам только для себя нужно тысяч 15», — отметил совладелец торговой сети.