Официальный курс доллара вырос еще на 3 рубля

Центробанк РФ снова существенно снизил курс рубля к евро и доллару США. Данные обновлены 19 марта на сайте регулятора.



Так, 20 марта доллар будет официально стоить 80,15 руб., что на 2,94 руб. больше, чем сегодня. Курс евро вырос на 2,38 руб. и составит 87,26 руб.

Падение рубля происходит на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Как заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун, цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».

По данным Bloomberg, российский рубль вышел на второе место в мире по волатильности мировых валют к доллару.

