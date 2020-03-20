Перевозчики: время доставки грузов из Москвы в Калининград увеличилось на трое суток

Из-за увеличения сроков прохождения оформительских процедур время доставки грузов из Москвы в Калининград увеличилось с трёх-четырёх до шести-семи суток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили представители нескольких перевозчиков.

По словам главы комитета по транспорту и таможенной политике КТПП, вице-президента компании «ДСВ Транспорт» Леонида Степанюка, ситуация усложнилась во вторник-среду, 17-18 марта. «Со стороны Белоруссии в Литву скопилась большая очередь. Но вчера, например, я уточнял — там уже такой очереди не было, она рассосалась. Количество машин, которое уходит каждый день, — на недельном цикле. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник — потом они рассасываются постепенно», — прокомментировал Степанюк. По словам других представителей отрасли, задержка наблюдается и в обратном направлении.

Как отметил Леонид Степанюк, сейчас перевозчики совместно с региональными властями ищут возможности для отправки грузов паромом и ж/д транспортом. «И Евросоюз [принимает меры в связи с распространением инфекции], и Белоруссия принимает определённые меры предосторожности, хоть они и говорят, что не боятся коронавируса. Но, тем не менее, сейчас все всячески принимают меры — Евросоюз, наше правительство — мы ищем вариант зелёного коридора, упрощения, чтобы компенсировать время», — добавил глава комитета по транспорту и таможенной политике КТПП.

Из-за роста курса евро и ограничений, которые страны вводят в связи с распространением нового коронавируса, перевозчики ожидают переориентации грузопотоков на калининградском направлении. По прогнозу представителей отрасли, из «большой» России начнут доставлять больше товаров. В областном правительстве сообщали, что рассматривают в том числе возможность запуска контрейлерных перевозок, которые предполагают комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта.