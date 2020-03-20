Перевозчики ожидают переориентации грузопотоков на калининградском направлении

Перевозчики ожидают переориентации грузопотоков на калининградском направлении
Виталий Невар / Новый Калининград
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При дальнейшем росте курса евро произойдёт переориентация грузопотоков на калининградском направлении. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал глава комитета по транспорту и таможенной политике КТПП, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк.

«Мы ожидаем переориентации. Если евро продолжит рост, будет больше ввозиться из России — мы как перевозчики видим это. Мы знаем, сейчас Словакия, Венгрия, Италия закрывают допуски к границе и ограничивают движение. Конечно, это огромные потери времени. Мало того, что перевозчик страдает, страдает грузовладелец, потому что становится дорого по импорту плюс ещё очень долго идёт продукция. Поэтому я предполагаю, что будет ввозиться больше грузов из России», — сказал Степанюк.

Стоит отметить, что калининградские производственные предприятия наблюдают значительный рост расходов на доставку грузов. По словам участников отрасли, увеличение стоимости уже превышает 20%.


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