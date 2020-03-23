Эксперт: доходы калининградских юристов «просядут» на 2-3 месяца

Эксперт: доходы калининградских юристов «просядут» на 2-3 месяца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Закрытие судов — экстраординарная ситуация, однако куда сильнее может отразиться на юристах паника среди населения, так как клиенты попросту могут опасаться выходить на улицу или снизить «необязательные контакты». Такую точку зрения в разговоре с «Новым Калининградом» озвучил глава юридической компании «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев.

«Само же фактическое закрытие судов приведет как к последующей перегрузке самих судов, которая будет как минимум до середины июня (начало отпусков), так и к тому, что доходы юристов просядут не на 3 недели как будут закрыты суды, а, скорее всего, на 2-3 месяца. При этом паника в формате „не собираться более чем по одному“ будет способствовать снижению физических встреч, а значит и снижению общей деловой активности», — отмечает глава юридической компании.

По его оценкам, негативные последствия для калининградской юридической сферы будут ощущаться как минимум до осени. Меньшие проблемы будут у юристов, которые оперативно смогут перестроить свою работу в онлайн-режим. Однако переход юридических услуг в онлайн чреват появлением на рынке значительного числа мошенников, отмечает Станислав Солнцев.

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