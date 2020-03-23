Кудрин: «Данный кризис — он нестандартный»

Кудрин: «Данный кризис — он нестандартный»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Последствия кризиса из-за коронавируса предсказать пока невозможно, поскольку ситуация нестандартная. Такое мнение озвучил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет «Интерфакс».

«Данный кризис — он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой. Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина», — убежден Кудрин.

По его словам, «нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, несмотря на то, что спрос, может быть, на конечный продукт есть», тем не менее, «какие-то звенья цепочки выпадают», так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией.

«Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса», — сказал Кудрин. И спрогнозировал, «этот год будет точно сложным» для экономики РФ, но какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить лишь в конце апреля.

Ранее в понедельник генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что спровоцированный пандемией коронавируса кризис стал более разрушительным для экономики, нежели глобальный финансовый кризис 2008 года и теракты 11 сентября 2001 года.

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