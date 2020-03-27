Ресторатор о закрытии общепита: если это продлится неделю-две, то еще терпимо

Ресторатор о закрытии общепита: если это продлится неделю-две, то еще терпимо
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области закрывают всё, кроме продуктовых магазинов и аптек
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В данный момент не ясен срок, в течение которого фактически будет запрещена деятельность общепита. Если запрет продлится одну-две недели, то это будет «терпимо», а он будет продолжаться более месяца, то это поставит калининградские рестораны в очень сложное положение. Такое мнение в разговоре с «Новым Калининградом» озвучил глава ресторанного дома Крупицких («Папаша Беппе», «Сачмэли») Игорь Крупицкий.

«Все [наши] точки общепита будут работать на доставку и навынос. У нас такой канал товародвижения присутствует и мы являемся лидерами рынка доставки. Весь персонал, который не задействован в этих бизнес-процессах, будет отправлен во временный отпуск. Что будет дальше — сложно судить. Все зависит о того, насколько эти меры будут продолжительными. Будем стараться всю команду сохранять. Коллектив собирался не один год», — отметил Крупицкий. Он подчеркнул, что март по выручке был довольно неплохой и компания сможет выполнить свои обязательства перед коллективом по его итогам.

По словам Крупицкого, в выживании ресторанного бизнеса большую роль может сыграть позиция арендодателей. В данный момент ресторанный до Крупицких уже разослал арендодателям предложения по снижению арендных платежей, но они пока официально не ответили. На словах они готовы уступать, но в какой мере — пока не ясно. Тем не менее, готовность к диалогу обнадеживает, сказал Игорь Крупицкий. 

Также рестораторы ждут ясности от властей по мерам поддержки. 

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил региональным властям приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общественного питания.

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